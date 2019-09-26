男子簽約減肥期間偷食　機構即開除兼不退款

一名原籍山東青島的22歲男子，日前在江蘇揚州與當地一間機構簽約，並參與減肥訓練營。該男在受訓期間因無法抵受飢餓，偷吃了一條香腸，結果被教練發現。該機構及後將男子開除，後者當初繳付的6600元人民幣（約7406港元）則不予退還。男子不滿安排，遂作投訴。事後經雙方協商，機構已退還部分費用。

該男的體重達264磅，他早前發現揚州有機構舉辦上述訓練營，後者又展示不少減肥成功的案例。該男遂在9月6日，千里迢迢由青島前往揚州報名。然而，該男發現該營的內容，包括大運動量項目和減肥餐單，經歷數日訓練後，他感到很不適應。

直到上周，該男終於忍受不住，在訓練營旁的超級市場買了一袋香腸。據了解，男子除自己偷吃，還分給同在訓練營減肥的室友，豈料被教練發現，後者罰其增加訓練強度。該男事後並沒吸取經驗，上周四（19日）再被發現偷食，涉事機構立即將該男開除。

該機構教練表示，男子不單自己偷食，且影響其他學員，所以必須加以處置，以儆效尤，「每次給他們開會，都和他們強調不能吃東西，這都是寫在合約上的。」根據男子簽署減肥的合約，當中有條款寫到，未成年學員如不遵守管理制度，營方有權終止協議，亦不會退款。涉事男子則認為自己已成年，相關條款對其無效。