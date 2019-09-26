小學周邊夾公仔機竟現情趣用品　縣府將研訂條例規範

夾公仔機店近年在台灣愈來愈普及，廣受年輕人歡迎。然而有苗栗縣議員近日在頭份市多家位於學校附近的夾公仔機店，發現充斥成人情趣用品或違禁品，恐對心智尚未成熟的小學生造成不良影響。苗栗縣政府工商發展處周四（26日）表示，將邀請相關單位研商處理。

苗栗縣議員陳光軒日前接獲家長反映，指校園附近夾公仔機店衍生亂象。經實地探查，陳發現當地三分一的小學附近均有開設無人管理的夾公仔機店，但不少夾公仔機充斥猥褻情趣用品、按摩棒及伸縮棍等陳列品。他認為，具攻擊性的伸縮棍屬違禁品，無故攜帶更有違法之嫌，加上現行法規無明確管理夾公仔機店衍生出的問題，故建議縣府研訂自治條例規範。

工商發展處長黃智群則表示，已初步掌握苗栗全縣夾公仔機店共315處，近期內將邀社會處、警方等單位研商訂定相關條例，規範設置地點與學校距離、負責人聯絡資訊及相關罰則等。至於機台內出現兒童不宜的物品，縣府社會處表示，任何人不得提供暴力、色情、猥褻物品予未成年人，違者可被罰2萬至10萬元新台幣（約5100至2.57萬港元）。