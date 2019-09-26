美報告指中國推動軍民融合戰略　利用民企取得軍事技術

中美貿易戰未有轉機之際，軍事領域成為兩國針鋒相對的焦點。《華爾街日報》周三（25日）報道指，中國政府正推動「軍民融合」的發展戰略，企圖利用更多民營企業為解放軍購買外國技術，以改善及提升中國軍力，建設一支有力在亞洲以至亞洲以外挑戰美國的世界一流軍隊，籲華府調整國家安全政策。

總部位於華盛頓的智庫高級國防研究中心（C4ADS）最新報告，重點提及軍民融合發展戰略。報告指，中國政府於2015年首次提出軍民融合，敦促民企參與和國防有關的合約投標等，以升級軍工行業的軍民融合發展戰略，並改善這個長期由國有承包商及研究機構主導，效率低下的行業。中國的做法可能令外國公司和研究人員在不經意間，協助解放軍獲得所需的技術和專業知識，增強本已快速拓展的能力。

C4ADS的報告還提及相關例子，例如北京海蘭信數據科技公司（Beijing Highlander Digital Technology）曾利用在歐洲與加拿大的商業交易，協助中國增強軍力，包括向中國首艘國產航母遼寧號提供技術。海蘭信從2004年起便與向西方國家海軍提供技術的企業交易，該企業於2016年收購一家負責向美國海軍提供潛艇救援系統的加拿大公司時觸礁。

報告又指，中國過去曾嘗試以民企購買外國軍事技術，但隨着工業及資本基礎不斷增強，中國對海外商業及研究參與度也大大提升，令美國感到不安。美國國務院負責國際安全和防擴散事務的助理國務卿福特稱，中國參考美國模式，發展國防工業。但與美國不同，中國企業無法拒絕政府，做法也涉及竊取知識產權。有美國官員認為，中國混亂和消除國防與民用部門之間的界限，令外國公司及中國國內的公司不安。

C4ADS表示，已將調查結果提交予相關利益機構，包括美國與其盟國的政府和立法機構、防務承包商、金融機構以及一些初創企業。美國國防部對報道不予置評，中國國防部和工信部沒有回應置評的要求。