貪官受賄濫權案宣判　數罪併罰判監18年

甘肅省武威市前市委書記火榮貴涉嫌受賄、挪用公款、濫用職權一案，周四（26日）在定西市中級人民法院公開宣判，火3罪併罰，共判執行有期徒刑18年，並罰款100萬元（人民幣‧下同，約112萬港元）。

曾任甘肅省政協農業和農村工作委員會副主任的火榮貴，被指曾與多名女性保持不正當性關係，大搞權色交易，因而引發媒體及公眾關注。法庭經審理認為，火某身為國家工作人員，在擔任公職期間，利用職務上的便利，收受他人財物價值約1335萬元（約1495萬港元），為他人謀取利益。另他指使國家工作人員挪用公款5000萬元（約5598萬港元）歸他人公司使用，進行營利活動，挪用公款數額巨大不退還。

此外，火某又違反法律規定的許可權和程序，指使國家機關工作人員為他人公司，無償劃撥逾1333萬平方米國有未利用沙漠地用於銀行貸款，致使公共財產、國家和人民利益遭受特別重大的損失，情節特別嚴重。

法庭認為，鑑於火某到案後如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，具有坦白情節，當庭認罪、悔罪，主動退回部分受賄財物，故依法可從輕處罰，分別就受賄、挪用公款、濫用職權3罪，分別判11年、13年和5年有期刑徒，合併執行。