英媒綜合十一期間限制措施　長安街沿線不得開窗

北京將在10月1日舉行規模龐大的十一活動，有英媒周四（26日）綜合即將實施的限制措施，除禁止在市中心上空放風箏等，長安街沿線高層建築的窗戶亦被要求執行拉上窗簾等措施。

十一當日長安街沿線會有總規模約1.5萬人的閲兵儀式，屆時亦會有約10萬名群眾、70組彩車組成遊行隊伍，沿長安街由東向西通過天安門核心區。報道指，長安街沿線高層建築的窗戶，因應活動須貼上反光條或拉上窗簾，位於核心區域的住宅區亦隔離封鎖，並設有守衞，居民需使用身分證才能出入。

此外，北京市中心多個區域內的飯店和超市都需閉門歇業；為保證空域安全，禁止在市中心上空放風箏、無人機和鴿子；實行無線電設備管制，禁止使用無線局域網室外基站、對講機和無線麥克風等。

北京、天津及河北一帶的部分煤電廠和建築工地責令停產，以保證慶典時有充足陽光；火車和高鐵旅客將面臨額外的多次安全檢查，進京車輛受到嚴格盤查。自周二（24日）至10月3日，北京市中心停止快遞派送，從其它省市寄來的快遞會受到嚴格檢查。