郭台銘拒國民黨慰留　韓國瑜出席議會藍綠營爆衝突

吳敦義（右）承諾會在中常會上處理郭台銘（左）的退黨程序，但未如期完成。（互聯網）

台灣的國民黨周三（25日）宣布，擬慰留宣布退黨的鴻海集團前董事長郭台銘，惟郭的辦公室周四（26日）發聲明表示，郭周三已獲黨副主席郝龍斌告知會盡速完成退黨程序，詎料國民黨言而無信，未有完成；又強調郭不接受慰留，盼勿再相互糾纏。

國民黨發言人歐陽龍周三指郭雖申請退黨，但目前為止仍是黨員。郭辦回應稱，郝龍斌事前告知郭台銘，稱已向黨主席吳敦義轉達盡速完成退黨程序，吳也承諾將在中常會上處理，不料國民黨卻言而無信，郭對自己仍是黨員相當無奈，亦再度表達不解和遺憾。

郭辦最後強調，郭台銘從此無黨一身輕，絕不會接受慰留，其未來個人言行亦將與國民黨一概無關，希望勿再彼此干擾及相互糾纏。

另一方面，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，周四到市議會出席市政施政報告與質詢。不過韓國瑜發言期間，一度被民進黨議員打斷，該黨成員在質詢時又企圖送辭職書予韓，隨即與上前阻止的國民黨團爆發衝突，導致會議一度被中斷。

韓則表示，市民的期待愈來愈高，不見得對市府的工作滿意，令市府和議會都承受巨大壓力。但他強調，只要有機會到政府部門服務，就只有全心全力幫市民打拚一個目標，他會以「打造高雄，全台首富」為施政總目標。至於外傳韓國瑜欲請前行政院長張善政、前新北市長朱立倫擔任副手，張善政對此表示，關鍵是誰對韓的加分最多，若有民調顯示朱立倫領先，就可優先考慮，但他還是會尊重韓的意願。