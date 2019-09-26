任正非︰華為5G技術應獨家賣給美國公司

中國科技巨企華為被美國封殺，始創人任正非周四（26日）下午在深圳出席一場座談會時，被問到為何提出將5G技術授權給西方公司，任表示華為5G技術不是授權給所有西方公司，而是獨家轉讓給一間公司。他認為歐洲、南韓和日本也有自己的5G技術，「我們應該獨家許可美國公司獲得這個東西」。

至於是否擔心把5G技術賣給西方公司，會導致華為喪失5G的領先地位，任正非則表示不擔心，又稱「狼攆着羊跑，羊才會健康」。若真的把華為打垮，他是「真高興」，因為這說明世界真的偉大了。如果沒有打垮華為，羊就失去了競爭力。

任正非表示，鴻蒙系統已開發了七八年，目的是為了將來的物聯網、工業控制來使用，所以它最大的體現就是低時延。但鴻蒙會不會走向為終端提供服務的道路，現在還在試驗中。

任又指，5G的出現是意外情況，土耳其十年前出現一篇數學論文，我們發現得比較早，就動用全部力量去研發5G。他認為現在外界對5G也是爭論不休，但應該對新技術寬容。他又以中國高鐵為例，「中國高鐵剛出現的時候，出了事故，當時一片否定高鐵的聲音，目前沒有誰會說高鐵不好」。