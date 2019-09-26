控數長榮秋後算帳　空服員在勞動部靜坐

台灣桃園市空服員職業工會今年6月20日發起罷工，經歷3度與台灣長榮航空公司（下稱長榮）協商下終在7月6日結束。有空服員周四（26日）下午4時在勞動部前發起靜坐24小時，控訴長榮在罷工落幕後放任超時航班、嚴重缺員等問題，且對工會成員秋後算帳，呼籲當局就周五（27日）的「0508公告」不當勞動裁決作出公正判決。

據了解，長榮在5月8日發出的內部公告（即「0508公告」），指若罷工導致公司利潤下滑，將暫停年終獎金、優待機票等福利措施；而罷工期間有照常工作者則不受此限。資方表示公告內容是獎勵罷工時出勤的空服員，而非打壓工會。

工會指，在罷工落幕後持續和資方協商，惟對方以撤回「0508公告」不當勞動行為的裁決申請為前提，才可協商在最快1年半後恢復自家航空優待機票；另長榮對有份罷工的空服員秋後算帳，如取消自選航班權利、扣薪扣假、限制員工言論自由等，更指參加罷工的空服員不在升遷名單上，質疑公司針對罷工員工，

勞動部勞動關係司裁決科長章鴻年回應稱，周五將是「0508公告」不當勞動裁決委員會第4次的詢問庭，結束後將由委員討論裁決，預計在20天內，10月17日前會有裁決結果，屆時將裁決書送到勞資雙方手上。