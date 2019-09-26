酒店違反恐法罰10萬人民幣　負責人：無異議

山東德州市寧津縣警方近日檢查一間酒店時，發現一間房間住客是男性，登記人卻是女性。酒店因違反《反恐怖主義法》中，未按規定查驗客戶身份的條文，被罰款10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）。酒店的崔姓負責人周四（26日）表示，處罰力度比以往大，但無異議。

寧津縣警方於本月19日晚，展開旅館業集中清查行動，發現天美酒店，其中一間房的入住人與登記人資料不符，於是將崔姓負責人和趙姓法定代表人帶走調查。警方兩天後根據《反恐怖主義法》第86條第2款規定，對持有酒店的天美酒店管理有限公司罰款，趙亦被罰款1萬元（約1.2萬港元）。

崔姓負責人透露，當日一名祝姓女子帶着兩個孩子登記入住酒店，隨後出去吃飯，之後其李姓丈夫拿着行李上樓入住，「因為接待處很忙，應該是沒注意到，否則肯定叫李X登記住宿了」。崔續稱，以前這種情況通常罰款數百元，今次雖然罰得多，但對處罰沒有異議。

根據《反恐怖主義法》第86條，住宿、長途客運等業務經營者、服務提供者，未按規定查驗客戶身份，可被罰款10萬元至50萬元（約56萬港元），並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處10萬元以下罰款。