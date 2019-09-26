中宣部選出300「最美奮鬥者」　文革受害者在列

中央宣傳部等部門選出一批「最美奮鬥者」，以表彰這些人對國家的貢獻。名單周三（25日）公布，278人和22個團體入選，包括來自香港的已故乒乓球運動員容國團。

網民亦有份投票的「最美奮鬥者」，周三（26日）在北京舉行表彰大會。名單中一些名字為人熟悉，例如諾貝爾醫學獎得主屠呦呦，以及2003年沙士爆發期間很出名的呼吸病學專家鍾南山等。團體方面，則有航天科技「神舟」團隊、「嫦娥」團隊；在上世紀80年代，5度蟬聯世界冠軍的中國女子排球隊，亦在名單內。

同樣入選的乒乓球手容國團，1937年生於香港，1957年由香港移居大陸，加入中國乒乓球隊，1959年在世界乒乓球錦標賽中奪冠，是中國首個世界冠軍。但他在文化大革命期間自殺身亡，當時被指是反革命畏罪自殺。1978年國家體委為他恢復名譽。

在文革期間被處決的張志新亦榜上有名。曾任遼寧省委宣傳幹事的她，在文革時因公開批評毛澤東而入獄，1975年被處決，時年45歲。文革結束後，張志新於1979年獲瀋陽市中級人民法院平反，被追認為「革名烈士」。