十一閱兵2女將軍領隊曝光　一人為國家首名女飛行師長

北京將在十一舉行大規模閱兵，官方日前預告屆時將首次在徒步方隊有2位女將軍受閱，引起關注。內地官媒周四（26日）披露，兩人分別是中國首名女飛行師長程曉健，以及某新型作戰力量主官唐冰。

現年56歲的程曉健來自山東濟南，為空軍特級飛行員。她於1981年考入空軍某航校，駕駛過伊爾76等6種機型，安全飛行共3240小時。2009年4月，她被任命為駐蓉運輸航空兵某師師長，成為中國首名女師長。

2015年6月，程曉健升任西部戰區空軍副參謀長，躋身副軍級。2016年5月，她晉升空軍少將軍銜，成為繼劉彌群、岳喜翠、劉曉連後，解放軍空軍歷史上第4位女少將。

報道指，程曉健曾多次參與救災，包括在1998年抗洪期間，指揮多架運輸機飛赴湖北省公安縣，救出數萬名被困群眾；同時於2008年5月參與四川汶川地震救援工作，負責太平寺機場指揮部協調、分配、協調空軍大型運輸機。

另報道指出，今次女兵方隊的大多隊員均來自部隊的作戰一線，包括導彈號手、戰艦女艦員，以及陸戰反恐一線的特戰隊員等，平均年齡不超過24歲。