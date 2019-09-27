無掌男拒「啃老」自力更生　「捏」出精彩人生

麵塑師傅憑一對巧手，三捏兩刀便做出栩栩如生的麵粉公仔，讓人驚嘆。河南商丘37歲麵塑師傅米先生，年輕時因一場意外而失去雙掌，但憑着一對手臂，仍能「捏」出精巧的麵粉公仔，更令他爆紅。惟真正打動人心的是，米先生不向命運低頭，拒絕「啃老」，堅持殘而不廢、自力更生。近日，米先生在西安接受傳媒採訪，透露當中奮鬥經歷。

不幸總是突如其來。在2003年，年僅21歲的米先生與朋友嬉戲時，不慎碰到沒有防護的高壓電線，雙手被高壓電擊中，最終需要截肢。米先生的父母得悉惡耗後，開始對他倍多關心和照顧，惟米先生卻沒有放棄人生，學習過沒有雙手的生活；兩年後，掌握所有生活技能的他，更向父母提出要出外闖蕩，不願成為家庭負擔。

雖然父母起初極力反對，但米先生提出如果能在外地生活一周，證明可照顧自己，便讓他出外打工。拗不過兒子，米先生的父母只能同意。獲得父母同意後，米先生便開始當一個「背包客」，單獨到揚州生活，一周後回到家中。最終父母亦被兒子的決心打動，不再反對他出外打工。

後來，米先生在朋友幫助下，在山東向一位麵塑師傅拜師學藝；學成後走遍大江南北擺攤維生。如今米先生「捏」的公仔都十分可愛，但他坦言初時做的公仔樣子十分奇怪，不好意思報價，只好讓顧客隨意付錢，此後10年間便一如既往，不定價成為了習慣，但他目前每月總能賺取數千元人民幣。

所謂工多藝熟，憑着不斷鍛鍊，如今米先生僅用5至7分鐘，便能「捏」一個公仔，由於沒有手指，無法完成精細的雕刻，但他靠琢磨，構思出屬於自己的獨特風格。為了追上潮流，他經常關注最新的電影和動畫片中「萌萌噠」的人物，然後對着圖片練習，再出來擺攤做給遊客。

憑着麵塑這門工藝，米先生如願地自力更生，眼下更擁有一個美滿幸福的家庭，有一位賢惠的妻子和兩個可愛的孩子。但為了家庭，他不得不常常離家到其他城市擺攤賺錢。沒有手掌的麵塑師傅總會吸引許多人圍觀，偶爾有人會問起他過往遭遇，米先生也不避諱，細細講述傷痛。目前，他最大夢想就是有屬於自己的麵粉公仔店，不用與家人分離，在外漂泊，畢竟，思念往往是最熬人的。