拜師學藝屢遭拒　無掌男憑毅力戰勝命運

米先生用嘴銜着小刀，在手臂的支撐下，雕刻出需要用到的各種形狀。（互聯網）

年輕時失去雙掌的米先生靠勤勞的「雙臂」，每天在街邊擺攤賣麵粉公仔，贏得自己的幸福，但過程絕不簡單。雖然米先生一開始便決定要以「捏」麵塑為生，拜師學藝的過程卻歷盡艱辛，起初屢遭老師拒絕，後憑一股幹勁打動老師，入門學藝。

「我選擇以捏麵塑為生，是因為常在旅遊景點和逛廟會時遇到這樣的手藝人，看似普通的麵團在他們靈巧的手下變成各種栩栩如生的物件，令人着迷。」米先生透露，他受傷康復後，便在朋友的引薦下，遠赴山東菏澤拜師學藝。初到山東時，老師熱情招待米先生，但聽聞來意後，便連連擺手拒絕。麵塑師傅最重要的就是雙手，而米先生截肢後沒有手掌，根本無法「捏」麵人。考慮到米先生遠道而來，老師便留他住在家裏，觀看做麵塑公仔的過程，「你想玩幾天都可以，但沒有手指真的教不了」。

惟米先生沒有放棄，看到老師用手掌將麵團滾成精巧的形狀，短短幾分鐘就能捏出逼真的花朵、可愛的動物，再用小刀雕刻出眉眼口鼻，造型簡潔生動，立即被深深吸引住。在米先生多番堅持下，老師終給了他一些材料嘗試。惟因米先生沒有手掌，老師亦只能挑選一些簡單的花草樣式，親身示範捏、搓、揉、掀等技巧，讓米先生自行模仿。

剛開始接觸時，米先生用手臂怎麽都揉不成想要的麵團，「不是長了就是扁了」，花了一整個下午，才能做出來一朵歪歪扭扭的花。老師本以為他會放棄，沒想到米先生非常執着，終於做出一朵有模有樣的花朵。後來，老師又開始教他做孫悟空、豬八戒等經典人物，由於需要用上小刀，米先生便用嘴銜着小刀，在手臂的支撐下，雕刻出需要用到的各種形狀。

所謂「師傅領進門，修行在個人」，米先生在掌握基本技巧後，便開始自己摸索。從山東回到河南老家後，米先生在家閉關半年，對着老師指導過的麵塑，並在網上找到相關圖片反覆練習，終於能夠花5分鐘左右，「捏」出一個成品的麵塑公仔。