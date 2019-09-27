無業男拒打工竟靠盜墓維生　偷陪葬手機轉錢後被捕

家住浙江湖州市長興縣林城鎮21歲男子李立（化名），平日流連網吧又不想上班，每逢缺錢便到村公墓盜走陪葬品，結果他近日偷走一部陪葬手機，並轉走9500元（人民幣．下同，約1.06萬港元）後，終被家屬發現報警。警方周四（26日）通報，李立因涉嫌盜竊罪已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據了解，家屬小天日前查詢銀行帳戶餘額時，發現早前領取去世父親的醫療報銷費和喪葬費不翼而飛，連忙報警求助。警方經查後發現，該卡轉帳紀錄顯示，自上月起，有人透過銀行卡綁定的微信帳戶，以每次500至2000元（約559至2238港元）方式轉走存款，且這筆錢都被轉入李立的微信賬戶中，警方遂對李立展開追捕。

至上周四（19日），警方在李立家中將其拘捕。李立被捕後供稱，因不想工作，便從上月起經常到村公墓，把墓上的蓋板抬開，再把墓中硬幣盜走，至今已盜竊20多座墓，每次得手30至80元（約33至89港元）。某次，他在墓內盜走一部手機後，發現微信綁定了一張銀行卡，他便把錢轉光，才把手機放回墓中。