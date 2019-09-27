色狼偷拍逾百女學生如廁　受害人︰好像被強暴

台灣台北市26歲男子張子彥，早前被揭發長期在台灣大學醫學院、台北市立第一女子高級中學等多所學校的女廁中，安裝針孔攝錄機偷拍逾百名女性如廁。更離譜的是，張男更會根據偷拍內容，「肉搜」受害人身份，跟蹤對方拍下生活影片，再分門別類建檔、評論「顏值」。案件周四（26日）在台北地方法院開庭，有受害人怒批現行刑法「妨害秘密罪」刑責過輕，心理創傷恐怕一輩子都難以彌補。

案情指，在北部某科大畢業的張男，涉於至少4年前起在院校的女廁中，放置自製、吸盤內有針孔鏡頭的廁所刷，偷拍女學生如廁。直至去年4月，有台大清潔工發現廁所刷有異，通知校方報警。警方經查後將張男拘捕，並在其電腦中發現多段偷拍影片，確認他除了在台大女廁偷拍外，偷拍地點還包括其他學校，甚至包括公園公廁等地。

警方其後更發現，偷拍短片中除了有受害人如廁畫面外，甚至有受害人的生活照、個人資料等，揭發張男為了充實偷拍內容，甚至跟蹤受害人，偷拍其進出校園的生活短片。經清查，警方發現受害人數目多達數百人，當中確認身份者逾160人，近30人提出訴訟。

台北地院周四開庭審理案件，法官主要聽取受害人的證詞，期間不少受害人忍受不了精神壓力而落淚，亦有受害人坦言，當看到偷拍畫面時，感覺自己「好像被強暴一樣」痛苦，發現自己的資料出現在張男的電腦中時，更令她感覺巨大的精神壓力，寧願憋到出現血尿、發高燒，亦不願在家以外的廁所如廁。

另有受害人批評，張男雖觸犯刑法妨害秘密罪，但刑度最重才是有期徒刑3年，且無論偷拍多少人，刑度亦不會太重，刑責顯然太輕，根本無法達到遏阻效果，希望法官能給予張男最嚴厲的懲罰。