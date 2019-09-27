男子拿音響與廣場舞對放　慘被大媽拿磚追打

每名市民都有使用廣場的權利，惟不應騷擾到他人。雲南昆明一名年輕男子，因不滿每晚被廣場舞大媽騷擾，日前拿出一套音響設備到廣場大播音樂，卻遇上大媽瘋狂反擊，甚至有大媽拿起磚頭追打男子，短片引起網民熱議。

內地傳媒其後走訪涉事屋苑，有知情住戶透露，涉事男子住在廣場附近，因每晚均被廣場舞大媽的音響滋擾，曾多次勸說大媽把音量調低，惟遭大媽們拒絕，男子忍無可忍下，才拿一個大喇叭和她們對抗，結果被領舞大媽追打。

跳舞大媽稱，每晚7時至9時都會在廣場跳舞，音量不是特別大，在10時前便會離去，對周邊住戶並沒多大影響；大媽強調，領舞當時只是嚇嚇該男子，又指男子拿音響來放的做法也有不對。

另有附近住戶表示，涉事屋苑距離市區較遠，晚上如沒廣場舞，會顯得十分冷清，認為有廣場舞「熱鬧一點」也不是壞事。針對大媽會否製造噪音一事，大部分受訪住戶均認為是「可以接受的範圍內」。

惟內地記者隨後在現場實測，發現廣場舞的音量均在70分貝以上。內地現行的社會生活環境噪聲排放標準，除去室內噪聲排放以外，夜間最高噪聲排放限值為55分貝，而大媽的廣場舞音響音量，已超過這個標準。