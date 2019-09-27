男子越獄潛逃32年　被捕時已是建築公司老闆

湖南津市51歲男子黃松明（化名）32年前因犯盜竊罪被判有期徒刑6年，惟他在涔淡農場（勞改）服刑期間，竟越獄潛逃，且改名換姓，成立了一間建築公司，當上老闆。惟天網恢恢，津市警方近日展開「雲劍行動」追捕逃犯時，黃松明終被警方鎖定，並在周一（23日）落網。

事緣於1986年6月15日，時齡19歲的黃松明因盜竊被捕，翌年被法院判處有期徒刑6年，被帶到涔淡農場勞動改造。惟他不甘被囚，眼見當年農場勞改看押監管設施差，便趁其他囚犯用餐時，假借上廁所翻牆逃脫。雖然警方隨後展開大規模搜捕，但最終徒勞無功。

逃脫後，黃松明改名換姓逃亡他鄉，先後流浪雲南、貴州、湖南、山西、黑龍江等10多省，一路靠做水泥工維生，更娶妻生女。至90年代初，他才回到湖北，利用當時戶籍管理的漏洞，以妻子居住地址申領第一代身份證，從此漂白身份，和正常人一樣生活，家人亦不知其逃犯身份。

及後，黃松明的建築生活愈做愈大，不但成立建築公司，且經常承接到國內知名企業的合作訂單。惟他始終小心翼翼地生活，不敢與陌生人有過多交往，看到警察老遠就會躲開。

直至今年，警方成立追逃專案組，把黃松明列為今年追捕重點。經警員日夜調查後，終發現一名叫「黃生明」的男子十分可疑。警方其後對「黃生明」身份檔案進行細緻摸排，終確認其為黃松明，將其抓捕歸案。