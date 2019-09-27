女子誤信閨密被騙財欠債　淪落夜場慘被拍裸照

江蘇省泰州市女子小影（化名）因心情鬱悶向閨密傾訴，對方建議找高人改運，小影卻因而花盡金錢，還欠下貴利，最後淪落到夜場當陪酒，更被拍裸照勒索。小影最後報警，才揭發改運一事竟是閨密自編自導的騙局。

今年27歲的小影，大學畢業後在某單位上班。2016年，小影在微信代購群認識阿讓。當時小影剛與男友分手，於是向阿讓訴苦。阿讓自稱認識一名高人，表示可拿小影的生辰八字給高人指點。但其實阿讓只是拿小影的八字在網上用算命軟件算了一下，誰知小影卻深信不疑。

此後3年間，阿讓以改運、上香、念經、送小人、改感情運、改事業運、過節舞獅、食齋等理由，共騙走小影30多萬元（人民幣‧下同，約34萬港元）。今年4月，阿讓又以高人病逝，要求小影出錢辦後事。但當時小影的母親因病入院，經濟拮据，於是請求阿讓墊支。事後阿讓稱自己從網貸平台借錢，欠下巨債，逼小影清還。

小影於是瞞着家人下班後到夜場陪酒，甚至與客人發生關係賺錢。阿讓其後找追債公司的人扮成客人，偷拍阿讓的不雅照和影片勒索金錢。今年7月到9月，小影給了阿讓共9萬多元（約10萬港元），但仍欠10萬元（約11.2萬港元）。走投無路的小影惟有報警，警方亦隨即把姓徐的阿讓控制。

徐某供稱，大專畢業後一直無業，家中本給她60萬元（67萬港元）去英國留學，但她卻將錢揮霍一空，還欠下網貸，於是編造故事騙小影。目前案件仍在進一步偵辦中。