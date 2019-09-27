產婦子宮破裂胎死母命危　家屬包圍診所撒溪錢

台灣新北市一名34歲陳姓孕婦，近日到蘆洲區愛麗生婦產科診所產房產子，懷疑因醫生的醫療失誤而導致子宮破裂大出血，胎兒不幸夭折，陳婦目前尚未脫離危險期。家屬事後包圍診所撒溪錢抗議；惟接生醫生黃煌洲辯稱「我不是神，已經盡力」。新北地檢署介入調查後，依業務過失致死罪，諭令診所院長潘俊亨及黃煌洲保釋候審。

陳婦的37歲丈夫李先生憶述，周一（23日）晚陪妻子住進蘆洲區愛麗生婦產科診所待產室，準備迎接第二胎的誕生，妻子產前檢查一切正常，並於周二（24日）下午2時13分進入產房。惟約1小時後，李先生被院方通知妻子因子宮破裂，情況危急；至當天下午4時許，醫生抱着男嬰走出來，他發現男嬰已經整個臉黑掉，便將其送往新光醫院，但搶救無效不治；陳婦隨後亦被送到馬偕醫院搶救。

李先生不滿院方事發後未向家屬解釋，家屬要求調閱陳婦病歷亦遭拒，批評院方把嬰兒接生到死掉，又消極處理事件，周三（25日）凌晨號召近百名親友包圍診所，大撒溪紙抗議，強調「這件事我絕不輕易放下」。警方其後到場勸離民眾，並傳喚黃煌洲到案說明。

事件引起輿論關注，黃周三接受媒體採訪時交代事件經過，表示陳婦被推進產房前，醫護人員曾塞了藥物「前列腺素陰道塞劑」促進子宮頸的軟化，在陰道口開了3指後又打了減痛分娩針準備生產。惟生產過程中，男嬰的腳先出來且卡在陰道口；他發現男嬰心跳有異，緊急剖腹產取出嬰孩，卻發現子宮到陰道口有20厘米長撕裂傷，遂連同潘姓院長緊急縫合子宮，並把陳婦送往馬偕醫院搶救，男嬰當時已無生命迹象。

黃又哽咽表示︰「我不是神，已經盡力，也不希望發生這樣的結果，希望家屬可以諒解。」他亦承認，事件中「不敢說完全沒有疏失」，強調自己還在學習。對於家屬質疑診所拒絕調閱陳婦病歷，他則表示，「因為要撰寫報告才調病歷回家撰寫」。

目前新北地檢署已介入調查，將解剖男嬰遺體驗明死因。潘及黃則分別以10萬元及20萬新台幣（約2.5萬至約5萬港元）保釋候審。