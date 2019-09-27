國務院發布白皮書　強調中國絕不走霸權道路

中國國務院新聞辦公室周五（27日）發布《新時代的中國與世界》白皮書，指中國的發展對世界是機遇，不是威脅和挑戰，強調中國是世界經濟增長的主要穩定器和動力源，絕不走「國強必霸」的道路。白皮書不點名批評美國實行單邊主義、保護主義、霸權主義、強權政治，影響世界和平穩定，呼籲維護以聯合國為核心的國際體系，推動文明交流。

白皮書指，當今世界處於百年未有的大變局，當前國際安全形勢嚴峻複雜，大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義、網絡攻擊、氣候變化、生物安全、有組織犯罪、重大傳染性疾病等傳統和非傳統安全問題嚴重威脅全球和地區安全。中國在實現自我發展的同時，也為世界和平作出了貢獻，為各國共同發展注入了動力。

隨着中國綜合國力和國際影響力提升，一些人提出了所謂的「中國威脅論」，白皮書認為除了是誤解和偏見，也是力量消長帶來的心理失衡。白皮書引用多份研究報告，列出中國對世界經濟增長的貢獻，以及中國科技創新的投資，為世界經濟增長注入動力，為全球人民生產和生活帶來方便。

針對中國未來發展，白皮書強調是每個主權國家的權利，任何國家都不能將自己的模式強加於人，強行顛覆他國政權和政治制度。中國不「輸入」外國模式，也不「輸出」中國模式。中國堅定不移走和平發展道路，也希望世界各國一樣。中國不會以犧牲別人利益為代價發展自己，但任何國家也不要指望中國會拿自己的核心利益做交易。