全國農村料明年全面脫貧　農民收入70年增40倍

中國政府多個部門周五（27日）舉行新聞發布會，指出目前農村貧困問題已大大改善，貧困人口亦大幅減少。國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富稱，全國832個貧困縣中有436個縣經已脫貧。

農業農村部部長韓長賦指出，截至去年底，全國貧困人口減少至1660萬，預計明年將實現全面脫貧。目前農民人均可支配收入約1.46萬元（人民幣．下同，約1.63萬港元），較70年前增長40倍。一些新型農村合作醫療計劃、養老保險、義務教育等社會政策，經已全面覆蓋內地農村，令農民實際獲益。

劉永富則指，農村貧困人口大幅減少，全國貧困縣中逾半已脫貧，當中12.8萬條個貧困村有10.2萬條村脫貧。中國於過去6年間貧困人口累計減少8239萬，每年減貧1200萬人以上。貧困地區農村居民人均可支配收入達到1.04萬元（1.15萬港元），佔全國農民人均可支配收入的71%。他認為，中華民族千百年來吃不飽、穿不暖的問題基本解決。

另據國務院扶貧辦資料顯示，中國目前是全球最大的發展中國家，人口眾多，發展不平衡等問題仍是當前社會主要矛盾。