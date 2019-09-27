一個月內第二次　美國軍機十一前夕繞台飛行

中共十一建政70周年前夕，兩岸局勢持續緊張，美國軍機事隔不足1月再次繞台灣飛行。台灣的國防部周五（27日）證實，美國空軍一架MC130J特種作戰運輸機以執行國際空域例行訓練為由，周四（26日）沿台灣海峽中線飛行，其後經巴士海峽離開，解放軍戰機期間曾起飛監視。

MC130J隸屬美國空軍特種作戰司令部之下的第17特種作戰中隊，駐守日本沖繩嘉手納基地，這是美軍繼上月29日後，第二次派出MC130J繞台飛行。台空軍官員指，空軍戰管聯隊的雷達站在台灣以北的海域上空，發現該架MC130J進入防空識別區，戰管聯隊人員呼叫後，對方表示在國際空域執行例行訓練任務。

MC130J其後沿海峽中線南下，在澎湖西南方的台灣灘上空轉向東南方，經巴士海峽東飛，返回嘉手納基地，飛行路線相當繞台一周。解放軍戰機期間曾起飛監視，並在中線以西上空盤旋，沒有越過中線。

台國防部相信，另一架美軍RC135電子偵察機當時在台海鄰近的空域出現，估計MC130J繞台飛行，是為了讓RC135監聽解放軍防空系統的反應情況，收集相關訊號，將進一步研究美國軍機繞台飛行是否常態化。國防部發言人史順文指，台軍全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常。

大陸國防部發言人任國強周四不點名批評美國，指部分國家軍艦總會在重大節日前搞小動作，強調不會影響大陸及解放軍的發展，將堅定維護國家主權。有德國軍事專家指出，解放軍海軍近年的擴建史無前例，在南海大肆擴張，但因太久沒有打仗及演習不多，故不具備進攻台灣及阻止美軍協防的能力。