幕僚否認郭台銘爭政黨提名　與柯文哲商合作選立委

台灣的鴻海集前董事長郭台銘早前宣布放棄以連署方式獨立參與明年總統大選，近日有傳他或與親民黨合作，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜澄清無此事。至於台北市長柯文哲的幕僚蔡壁如則表示，郭已明確表示願意為台灣民眾黨的立委參選人站台。

蔡沁瑜和蔡壁如周五（27日）一同召開記者會，說明郭台銘不參選理由。針對郭與親民黨合作的傳聞，蔡沁瑜稱不知傳聞是從哪裏出來。但郭曾稱假如參選就是獨立參選，不參選的話就沒有其他計劃。

針對來年區域立委選舉的布局，蔡沁瑜表示，郭柯二人仍朝合作的方向努力。郭陣營近期正在接觸人選，有可能下周公布。被問會否與柯的台灣民眾黨合作，蔡沁瑜表示，區域立委目前仍是各自提名，至於不分區域立委部分，郭陣營推人選給台灣民眾黨也是考慮方向。

台北市政府顧問蔡壁如則明確指出，郭台灣已表示可以協助台灣民眾黨的候選人站台，或是互掛標語標語。她又稱，假如郭陣營派人選立委，兩邊也會合作。

被問郭柯合作由誰主導時，蔡沁瑜表示二人合作不存在誰主導，只希望中間力量能在立法院成型。再談到國民黨表示慰留郭，蔡沁瑜強調分手了就不回頭，不接受慰留。