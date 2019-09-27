九寨溝開放85%景觀　包括新增景點

四川九寨溝景區周五（27日）正式對外開放85%景觀，並迎來首批遊客。據內媒報道，景區重建後依舊擁童話世界般的盛世美顏，甚至比以前更秀麗。另景區除已修復的景觀外，更有因地震而形成的新景點雙龍海瀑布。

2017年8月，九寨溝縣發生黎克特制7級大地震，不僅造成嚴重人命傷亡，景區內的景觀更在一夜之間變成廢墟，官方隨即關閉且停止接待遊客。經2年重建，終在周五上午8時30分重新對外開放。

據內媒報道，景區經重建後，展現出強大的生態恢復能力，其中諾日朗瀑布在地震時因岩層坍塌，一度只剩下急流；後經當局利用微生物礦化技術成功修復。截至目前，景區已累計完成治理134處地質災害隱患點，佔總工程量81.7%。

另因地震水文發生變化，新形成的雙龍海瀑布亦於當日首次亮相。景區工作人員介紹，該處在地震前只是一個小瀑布，隱藏在樹林中，非常不起眼，但震後卻形成一個85米闊的景觀，「地震後一夜間形成的，現在還能看到被沖毀的樹木殘枝」。

據了解，景區目前為試營業狀態，每日最多接待5000名遊客，暫不接待散客，故遊客只能以組團方式前往，且現場不設購票窗口，需由旅行社統一安排網絡實名制購票。