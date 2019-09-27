酒樓將漂白水當礦泉水　大學生飲後倒地嘔吐

大學生誤喝用礦泉水樽盛載的漂白水，有客人的褲子被漂白水濺中後褪色。（互聯網）

深圳福田近日有大學生在酒樓點了一支礦泉水，誰知喝下時竟發現是漂白水。據了解，該支漂白水本來是酒樓員工用來替衣物消毒用，卻不知何故被放入雪櫃供客人飲用。警方事發後介入調查，當地市場監管局亦責令酒樓整改。

據內媒報道，一名徐女士爆料指，在本月15日晚，她與朋友一行7人到位於深圳崗廈北站一間酒樓進餐。席間朋友的18歲兒子點了一瓶礦泉水，但在喝一口後便立即倒在地上打滾、嘔吐，期間水更濺到旁邊客人的黑褲上，褲子立即褪色。徐女表示當時聞到一陣消毒水味，才懷疑瓶裏裝的並不是飲用水。

徐女一行人其後將朋友的兒子送到附近醫院，經檢查發現其口腔黏膜和食道被灼傷，幸好他未有將水吞下。徐指傷者正在南京的大學修讀播音系，擔心事件影響其聲帶。事後其家屬曾與酒樓交涉，對方表示會負責醫藥費，但至今未付分毫。同時酒樓也從未有就事件道歉。

內媒記者其後聯絡酒樓的甘姓經理，但電話接通後，對方卻以訊號不佳為由掛斷電話，之後再無法打通。記者在周二（24日）向深圳市市場監管局福田局反映，該局執法人員到酒樓了解，對方解釋有員工用礦泉水樽裝盛漂白水消毒衣物，卻被另一員工誤放入雪櫃，之後再當成普通礦泉水拿給客人。執法人員在場檢查後，已責令酒樓限期整改。