發射台︰內地女演員拒安檢不認錯　視制度如透明社會大亂

《發射台》今集要批評的是內地視規矩如無物的人，影響他人正常生活。

湖北宜昌東火車站月初有女子攜帶壓縮氣罐進站，被發現後當場大吵大鬧，甚至恐嚇警員。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》今集要炮轟的就是將制度當透明及不跟從規矩的人，輕則影響他人正常生活，重則搞到社會大亂。

節目指，湖北宜昌東火車站早前截獲一名攜帶壓縮氣罐的劉姓女演員，職員向其表明不可攜帶氣罐進入車站，她卻趁安檢人員不為意時把氣罐偷偷帶入候車室，站長發現後請她離開車站範圍，但她不從，最終需報警處理。惟這位劉姓女演員被警方扣查期間，態度依然「寸爆」，終因涉嫌妨礙公務擾亂社會秩序被行政拘留五日。

節目點出，在內地乘坐火車要先進行安檢並非新措施，如不喜歡，大可以不搭，惟這位劉姓女演員不止不合作，更不認錯，甚至狂罵警員，又脫掉鞋子赤着腳，聲稱自己是公眾人物。節目質疑，如知名人士的道德修養都這麼差，普羅大眾豈非「有樣學樣」。

節目又指，其實像劉姓女演員這種視規矩如無物的人實在多不勝數，日前深圳一名男子手持不明液體聲稱要乘搭地鐵，不僅拒絕進行安檢，更將不明液體倒入安檢人員口裡，同日又有另一名男子在深圳搭高鐵時，踢爆檢票口的玻璃門，再強行爬過閘門，還未計大量以各式各樣藉口逃票的無賴，社會豈能不亂。

節目又引述美國心理學家指，大約有百分之四的人是毫無良知，他們可做出任何壞事而沒有絲毫罪惡感。節目點出，美國人口超過三億，而中國總人口多達十三億人，加上七百萬港人，難怪有人說每當上帝望向人間，根本跟起初創造天地萬物時沒有分別，世界仍是一片混沌。

讀者欲觀看節目《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。

另外，東網的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。

安裝「東網」APP