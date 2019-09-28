男子不堪長期家暴　賣兇弒父冰屍獲刑18年

台灣高雄市前鎮區男子丁泰文不堪父親長期家暴，去年以100萬元（新台幣‧下同，約26萬港元）賣兇弒父，並將遺體放入雪櫃中雪藏3個月。高雄地方法院周五（27日）宣判，丁男涉殺害直系血親尊親屬罪，被判囚18年，而他的母親洪瑞敏等多名共犯被判囚8年至15年。全案可上訴。

檢警調查發現，死者生前與妻兒感情不和，經常對後者家暴。丁男在2018年6月4日與友人蔡東諺及高志榮趁丁父熟睡時，手持刀具和鐵鎚殺父，洪瑞敏事後回家發現事件，與兒子一起將遺體放入雪櫃。丁男隨後教唆洪母向警方報案，謊稱父親離奇失蹤。

丁男與洪母開始索取死者生前交予友人的100萬元，死者母親發現孫子和媳婦態度異常，遂報警處理。警方在同年9月10日趕到丁男家中調查，發現客廳內瀰漫臭味，洪母深情緊張，眼神不斷望向雪櫃。

警方尋獲被棉被包裹的死者遺體，洪母眼見東窗事發後，向警方謊稱因不滿丈夫家暴，憤而奪刀殺夫，屬於自衞殺人，事後再和兒子共同冰藏屍體。惟洪母事後改口。法院對此作出判決，除丁男獲刑外，洪母知情不報被判囚8年、蔡東諺囚13年、高志榮囚15年。