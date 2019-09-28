王毅：關稅和貿易爭端或觸發全球經濟衰退

中國外長王毅周五（27日）警告，關稅和貿易爭端可能會觸發全球經濟衰退，並強調會在和美國的貿易戰中堅持立場，表示中方一直致力以「冷靜、理性和合作」的態度解決爭議，矛頭直指美國總統特朗普。

王毅在美國紐約舉行的聯合國大會上致詞，他表示，上世紀發生的全球大衰退所帶來的教訓「不應被遺忘」，認為保護主義和單邊主義破壞國際秩序，更不點名批評特朗普，他說：「豎起高牆不會解決全球挑戰，將自己的問題歸咎別人也無濟於事，關稅和貿易爭端破壞全球工業鏈和供應鏈，也破壞了多邊貿易體制和全球經貿秩序，甚至令世界步入衰退」。王毅強調，中方在中美貿易戰中，「任何威脅都嚇不倒，任何施壓也壓不垮」。

他又認為，美國總統特朗普對北韓的政策，令兩國談判陷入僵局，關鍵在於美方拒絕放寬對北韓的制裁。他認為聯合國有必要根據朝鮮半島的「新事態發展」，考慮引用與北韓有關制裁決議的回溯條款，藉此增加以政治手段解決朝鮮半島局勢問題的機會。他表示，解決北韓問題的現實和可行方法，在於建立和平機制的同時，在半島無核化上同步取得成果，「通過階段性和互相協調的行動建立信任」。

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