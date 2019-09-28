為雙親還債棄學從商　「90後」女子靠養蠍翻身

蜈蚣、毒蛇、蠍子、壁虎和蟾蜍5種有毒生物，合稱為「五毒」，當中蠍子更為五毒之首，外形醜陋且毒性猛烈，可謂人見人怕。不過山東濟寧「90後」女子方程，卻視之為至寶，更靠大量養殖蠍子，令她年收入逾百萬（人民幣‧下同），不僅還清家中巨債，還幫助幾十名貧困戶。

方程年幼時家境優厚，在高中畢業後，她原本準備去南韓留學，但因雙親突然欠下100多萬（約110萬港元）外債，令她無法交上學費。方程當時認為自己不能太自私，「應該替家裏分擔困難，就放棄了學業。」鑑於性格內向，她遂選擇從事養殖業，並在2008年開始養蠍子。

當時她在外買入第一批可食用蠍子做嘗試，「別人見到蠍子可能都會害怕，但是我拿到蠍子後，是非常興奮的，就想着趕快養好，可以賣錢，幫家裏渡過難關。」據悉方程最初連蠍子的公母都分不清，養殖過程中，也有大批蠍子死亡，「一次次打電話向別人請教，人家都不耐煩了不接電話。」

方程其後搬進蠍房內居住，記錄蠍子症狀，並總結經驗和核查資料。歷時兩年多，方程終於懂得養殖蠍子之道，但期間她屢被蠍子蟄咬，「每天晚上忙完回到房間時，也要先檢查一下床上有沒有蠍子。」經過11年努力，方程的蠍房從30平方米，發展到如今6000多平方米，「蠍子總存欄量在1000萬隻以上，銷售額400多萬（約450萬港元），淨利潤超過100萬元。」

目前方程不但還清債務，她更藉此回饋社會，通過建立扶貧蠍房的形式幫助貧困戶，「今年已經是第3年，19戶58名建檔立卡的貧困戶得到資助。」她還向婦女、殘疾人士，以及貧困家庭提供免費培訓，教授養蠍子的經驗，希望用養蠍協助他人脫貧致富。