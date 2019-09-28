疑遭職場欺凌　中國工程師Fb總部跳樓身亡

中國工程師在Fb總部跳樓身亡，死因仍是謎團。

美國社交網巨企Facebook（Fb）一名中國籍軟件工程師疑遭職場欺凌，日前在加州總部大樓跳樓身亡。Fb稱對員工離世感到遺憾，會為死者家屬提供協助。逾百名硅谷華人上周四（26日）前往現場附近悼念，狠批Fb冷處理事件，要求交代死者自殺真相。

消息稱，38歲男子陳秦（Qin Chen，音譯）生前持H-1B非移民工作簽證，在Fb任職廣告部門。本月19日上午11時左右，他在加州門洛帕克（Menlo Park）的Fb總部大樓頂樓一躍而下，當場證實死亡。有指陳秦生前不久曾與上司激烈爭吵，當時他向對方大喊「這不公平」。

Fb其後確認陳秦是公司員工，並稱會與警方合作調查。然而，Fb在陳秦自殺一周後繼續冷處理事件，引發硅谷及華人圈不滿。逾百人前往Fb總部外悼念，期間有人高舉「還我真相」橫額，另有人高呼「為陳秦求公義」等口號。

當地警方至今仍然認定陳秦自殺，排除他殺可能。據報，陳秦早年在中國的浙江大學完成學士學位，2011年赴美攻讀碩士。他畢業後在美投身多間互聯網公司發展，包括思科（Cisco），至去年3月入職Fb。

對於陳秦輕生原因，至今眾說紛紜。有指陳秦在美工作八年，至今仍未拿到綠卡，惟近期工作面臨危機，一旦失去工作或會被迫整家離美。另有Fb前員工透露，死者生前嘗試內部轉職，經理哀求他多留一季，事後卻被對方給予一個差劣評級，導致調組夢碎。