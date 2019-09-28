台電子煙無法例限制　政府納管或陷兩難

電子煙近年逐漸成煙民「新寵」，在台灣有不少民眾因法例限制，以網購途徑入手電子煙產品，但其質量成疑，甚至或可危害健康。美國今年陸續有煙民，因吸引電子煙油產生的化學物質，造成肺部受損致死，引發台灣民眾憂慮。有立委希望，政府可就電子煙立法限制及保障。

台灣煙草減害協會理事長王郁揚表示，由於煙害防治法導致煙價上升，增加基層市民的經濟負擔，煙民遂改用較低廉的電子煙為替代品；另據英國公共衞生局在2015年的報告顯示，電子煙本身不含紙煙的焦油，比傳統香煙減少95%傷害，亦是消費者考慮轉用的原因。

針對美國情況，王郁揚卻認為，當地煙油大多含有大麻成分，且均透過黑市交易取得；對此，台灣民在網上購得電子煙具、煙油，因政府沒有法律保障會增加使用者的危險性。王強調，任何商品都有黑貨，希望政府在兩年之內立法禁止，減少煙民藉由各種管道取得不合法、且成分不明的電子煙產品。

有30年煙齡的陳先生表示，過去抽紙煙一天2包要花約200元（新台幣，約51港元），為省錢只好改抽電子煙；但因台灣尚未合法，他要透過互聯網購買，他建議國外合法的品牌會比較有保障，但仍然怕會買到假貨。

立委李彥秀表示，販售含尼古丁成分的電子煙目前屬違法，但吸食卻不違法，所以修法方向存有兩難；另依照藥事法管賣不管使用的做法，更可能引發公共場所吸食無法可管的問題。他建議，如要納入煙品管理，因與現時的煙害防制策略相左，勢必會有反對聲音，所以必須提出更有效的政策管理。

另一名立委劉建國表示，無論電子煙是否有危害，台灣對吸煙人口下降的政策目標不會有變；但面對吸煙形態日新月異，有關部門應謹慎根據檢測數據，再探討禁止或管制問題，而不是單憑現象跟隨。電子煙目前吸食人口已有相當比例，希望政府部門採禁止或訂規範管制。

東網駐台記者宋江誠報道