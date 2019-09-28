女子當「出租女友」受騙　男子擺酒拿禮金後走數

山西一名當「出租女友」的女子小麗（化名），個多月前接了一單生意，假扮一名男子的女友回鄉結婚，誰知辦完喜酒，男子不但未付租金，還將她的電話號碼封鎖。

今年35歲的小麗當「出租女友」3年，她表示幹這行只為到處玩，還能賺錢，強調從不「出租」身體。今年8月初，一名家住貴州貴陽的39歲周姓男子，通過QQ群與小麗聯絡，表示想租她回家鄉假結婚擺酒，將拿到的禮金部分用來還債，餘下的用來開設工廠。

雙方於是約定由小麗假扮周男女友7天，每天「租金」521元（人民幣‧下同，約584港元），期間小麗的食宿和車費開支由男方支付。8月18日，周男買了火車票給小麗提前到貴陽，之後二人回周家準備婚宴的事。到8月25日擺酒當天，周家共擺了約50圍的流水宴，收了大概5萬至6萬（約5.6萬至6.7萬港元）禮金。周男的父母當日給了小麗一封大利是，但她按約定還了給周男。

辦完喜酒，小麗與周男在當地玩了7天，期間雙方分擔支出。到約定日期結束，小麗離開周家，卻遲遲未收到周男付款。9月中小麗於是再到周家，但等了數天都見不到周男，小麗無奈再離開。

小麗其後致電周男，對方竟反向她借錢，小麗拒絕。不久小麗再無法透過手機、微信、QQ跟周男聯絡，懷疑已被對方封鎖。小麗稱，她本可以上門找周男追討，但希望大家好來好去，假如對方賴着不付錢，小麗聲言會報警。

有律師指出，由於雙方只作口頭承諾，沒有簽合約。再者，人的身體是不能出租，所以這種租賃協議是無效。