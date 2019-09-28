華駐美大使館十一酒會　美方出席層階下降

今年為中共建政70周年，中國駐美國大使館周五（27日）舉行十一相關的慶祝酒會，惟美方僅派出副助卿層級官員，亦未公開致詞，重視程度明顯較以往下降。有分析認為，美方此舉是想在兩國下月舉行的貿易談判前對中方施壓。

台媒引述出席酒會的人士報道，指今年美方出席的最高層級人員較去年低，僅為國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）與白宮國安會主任，而且會場氣氛明顯較往年降溫，出席人數也較去年少，至於與會的中美雙方官員的互動亦相對冷淡。與會人士透露，中國駐美大使崔天凱當晚一改外交慣例，在介紹賓客時先提立場被指親中的前美國駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy），然後才介紹現任的美方官員。

分析認為，美國總統特朗普並未派出高階官員赴會，顯然是想對中方施壓，冀以此在貿易談判中對中方造成壓力；但分析也指出美方此舉雖然反映了立場，但也可能激化中方不滿，無助兩國互信。

報道指，自特朗普上任後，美方出席中方相關酒會的層級逐年下降，例如2017年由特朗普長女兼白宮高級顧問伊萬卡與丈夫、白宮資深顧問庫斯納赴會，期間與中國國務院副總理劉延東互動密切；2018年則由前白宮國安會東亞政策主任、現已升任白宮副國安顧問的博明（Matt Pottinger）出席，並且公開發表談話。