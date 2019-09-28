2學者擅在校製禽流感疫苗　轉售養殖戶施打獲刑

位於台灣嘉義市東區的嘉義大學2名學者，早前涉嫌擅自在學校實驗室製造禽流感等疫苗，再在長達2年時間內持續售予養殖戶施打而被提起公訴。台南地院近日審理案件，認定兩學者及養鴨大戶、生物科技業者等6人犯製造動物用偽藥罪，分別判囚半年至2年，及25萬（新台幣‧下同，約6.4萬港元）至70萬（約17.9萬港元）不等罰款。

檢方指，前年6月王姓養鴨戶偕同陸配友人，從大陸走私總計723公斤的禽流感疫苗，並以高粱酒包裝作掩飾，惟在金門尚義機場闖關失敗，被海關截獲。經檢警持續追查，發現王的牧場內有李姓鴨農轉讓及轉售的禽流感、漿膜炎疫苗等，並出自嘉義大學張姓助理教授、郭姓教授實驗室，遂在當年8月由專案小組陸續前往相關場所搜證，並起獲疫苗等相關證物。

檢方續指，台灣為免病毒變異造成疫情失控，禁止在境內打禽流感疫苗，惟張、郭二人卻涉嫌指示團隊違法製造相關疫苗，再轉讓予相熟的鴨農注射。法院審理指出，涉案6名被告均認罪且都沒有前科，但經審酌張、郭等人行為所造成的危害，遂作出上述判決，其中張被判2年徒刑、45萬元（約11.5萬港元）罰金，郭則被判1年半徒刑、30萬元（約7.68萬港元）罰金，均緩刑3年可上訴。