商人年購數噸穿山甲來源成疑　省林業局加強保護瀕危動物

廣東林業局周五（27日）表示，即日起至年底加強打擊瀕危野生動物走私、黑市交易活動。不過近日有報道揭示，汕頭有穿山甲中介商人一年內購數噸的穿山甲，惟他拒絕透露穿山甲的來源。如此大量穿山甲的交易，其背後的來源地及輸送方法備受質疑。

涉事張姓商人表示，公司上月已落單要求以噸計的穿山甲，惟該批貨品仍未送到，部分更會轉賣予一些醫藥廠。張堅稱，其公司願為合法得來的穿山甲付出至少兩倍的額外費用，直言「錢不是問題」。內地政府早於80年代禁止獵殺穿山甲，不過時至今天每年均錄到大量走私、捕殺穿山甲的個案，禁例變相形同虛設。

為有效保育野生動物，廣東林業局會加強打擊亂捕濫獵和破壞野生動物棲息地等違法行為，同時加緊巡查非法飼養、儲存野生候鳥、酒樓食肆收購加工候鳥、集貿市場公開宰殺擺賣候鳥等個案，另打擊網上非法買賣鳥類等野生動物行為。

此外，局方同時打擊非法加工象牙、穿山甲、老虎、犀牛角等珍貴瀕危野生動物制品，壓制黑市交易。針對濫捕穿山甲問題，有動物組織指，全球過去4個月約有50噸非洲穿山甲被非法捕獲，全年沒收11萬隻，且較去年上升54.5%，情況令人關注。