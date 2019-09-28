中柬警方成立執法合作協調辦公室　加強打擊跨國犯罪

中國公安部宣布，中柬執法合作協調辦公室周五（27日）在柬埔寨首都金邊正式成立，是中國警方在全球首個雙邊警務合作中心，其目的提升兩國執法合作效率，打擊跨國犯罪，推動中柬執法合作。

中方介紹，辦公室貫徹落實兩國執法共識，將嚴打電訊詐騙、勒索綁架、經濟犯罪等突出犯罪，全力推進「平安西港」建設，協助及推動兩國執法部門開展更加廣闊、深入、高水平的合作。該辦公室現階段首要目標，是把握柬國政府宣布全面禁止的網絡賭博犯罪，在已有打擊成果的基礎上乘勝追擊，徹底清除當地非法網絡賭博團夥。

柬方表示，當地警方會全力支持執法合作、協調辦公室工作，歡迎中國警務專家和技術人員交流合作，相信能力有推動打擊跨國犯罪，同時有利增強柬國的執法能力、提升治安水平。

據了解，中柬兩國最高領導人在今年初確定2019年為加強兩國執法的合作年，執法部門不斷深化打擊網絡賭博、電訊詐騙、涉黑涉惡犯罪等領域。至9月，柬國警察總監來華簽署諒解備忘錄，成立及推動中柬執法合作年的又一重要舉措。