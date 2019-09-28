中紀委發文稱打貪不分時節　黨幹部應嚴守紀律

內地官場近年加大打擊貪腐力度，多名高級官員相繼落台，即便是臨近十一，當局亦未有鬆懈，近月持續對多名「大老虎」作出懲處。中紀委周六（28日）發布文章，強調打虎「沒規律」，反腐不挑時節；要求黨員幹部嚴守紀律，革除弊政。

文章指出，當局自2012年12月到今年6月，已立案審查中管幹部389人，移送司法機關155人，當中不少人曾在往年的十一假期前後落台；另本周亦已懲處3名官員。文章強調，盛會當前亦不會對腐敗手軟，「該出手時就出，沒規律，就是最大的規律」。

文章提出，當局對中央八項規定精神的貫徹將愈來愈嚴。從中紀委近月通報的130多宗違反八項規定的案例可見，部分官員吃公款、收禮金、濫發津貼，顯示「四風」（即形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）問題依舊，要求黨員幹部在十一期間，物質上注意，違規享樂之事要三思而後行。

文章又以「閱兵」作比喻，指閱的是國家軍隊之面貌，聽從命令紀律，是軍人的基本素養；故須將此信條放於黨內，要求全體黨員嚴守紀律，向中央看齊。

文章最後指，反腐說到底是維護人民的利益，淨化政治生態，革除頑固弊政，整治人民最痛恨的問題，讓人民對國家有信心；只有人民幸福，才是盛世該有的模樣。