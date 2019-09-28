內地「盲盒」經濟火熱　買家︰抽不齊一套會心癢

「盲盒就像是拆禮物，你永遠不知道下一盒裏裝的是甚麼。」不少喜歡抽盲盒的年輕人都有這樣的想法。內地近年流行抽盲盒，每盒售價29至69元（人民幣．下同，約32至77港元），盒內多為玩具手辦，但年輕人為抽盲盒投入數十萬元。他們認為，抽不到整套玩具就不舒服，集齊可在社交平台炫耀，「每次經過盲盒店舖都忍不住想要抽」。

內地網購平台統計數據顯示，近20萬消費者每年平均花費逾2萬元（約2.2萬港元）購買盲盒，不少「土豪」更花費百萬購買，其中95後佔大多數。內媒早前報道稱，北京一對夫妻，4個月內花費20萬（約22萬港元）抽盲盒，另有60歲愛好者一年花費逾70萬（約78萬港元）購買。

商家為吸引消費者繼續抽取盲盒，多在每套玩具中設特別稀有的隱藏款，惟被抽出的概率十分低。不少瘋狂的愛好者會整箱購買，若抽到隱藏款玩具，除了用作收藏，有些人還會上傳至二手交易平台轉售，以賺取高於原價數十倍的利潤。其中一款隱藏版玩具原價59元（約66港元）被炒賣至近5000元（約5600港元）。

北京一名李姓女玩家表示，抽盲盒跟賭博相似，運氣佔一部分，「抽不到一套總會覺得心癢」。李女有時亦會整箱購買，確保當中有一隻罕有的隱藏版，「商家的套路還是懂一些的，他們都會在每一箱中放一個隱藏版」。她也會將整套玩具或隱藏版玩具轉售，「以玩養玩，把錢賺回來，這興趣才能維持下去」。

據了解，盲盒又稱為「驚喜盒子」多放在自動售賣機和店舖中出售，每套玩具系列均有5至12款，除了普通基礎款還有1至2隻隱藏款的玩具。業界人士表示，收藏是消費者的本能心態，抽中隱藏款就可帶來巨大的滿足感，「他們會在朋友圈炫耀，獲得滿滿的成就感」。