涉在屋苑內堆放建築垃圾4年　物管：只屬臨時填埋

陝西西安有業主早前在網上爆料，稱其屋苑的物業管理公司涉在屋苑範圍內​​填埋垃圾；又指所填埋的垃圾不單是建築垃圾，物管方更在該處堆放有近4年，直至前幾天發現有車往裏面拉土，他才發現物管方直接用土把垃圾填埋。物管方事後回應，稱此舉只屬臨時填埋，「以後會拉走的。」

該業主爆料指，西安當地早在今年9月起，全面推行垃圾分類措施，然而他所居住的「風憬天下小區」，其物管方卻偷偷在該處填埋垃圾，又稱「該小區就是去年冬季供暖偷氣至今沒給業主說法。」

業主表示，涉事的空地「以前是整個小區建築垃圾的垃圾堆，可能有少量的生活垃圾。這個垃圾堆應該放了有3、4年了，我們業主跟物業管理說了很多次，希望把垃圾運走，但是一直也沒有看到他們的行動。前天（上周四）吧，發現物業管理有動作，在往垃圾堆裏面運土，現在已經用土把建築垃圾堆給覆蓋了。」

物管方事後解釋，稱「前段時間一直拉，因為最近政府不讓拉，現在不是管得緊嘛？防霧霾天，管得緊，暫時不讓建築垃圾往外拉，臨時填埋到小區裏邊，後期的話這邊一旦跟那邊協商好，我們就馬上拉走。」