美容院老闆操作失誤　26歲女拔罐嚴重燒傷

安徽亳州市渦陽縣一名26歲李姓女子，早前在美容院做拔罐服務時，疑因袁姓女老闆操作失誤造成酒精着火，導致其後背右半部燒傷，其中右胳膊傷勢嚴重。事後袁女曾承諾會負責，但卻在近日交了1.6萬元（人民幣‧下同，約1.78萬港元）後，以無錢為由失去蹤影，涉事美容院亦已關門停業。

事緣9月5日，李女正準備在袁女的操作下接受拔罐時，突然感到全身疼痛，回頭一看驚見身上已大面積着火，隨即嚇得魂不附體，急忙向廁所跑去，待火熄滅後，才被袁女帶去了縣醫院。翌日，李的家人眼看燒傷嚴重，欲報警處理，袁則信誓旦旦表示無論花多少錢，都會把李治好。之後，他們把李女送去了合肥的醫院進行治療。

不過在合肥治療了十幾天後，袁女及其丁姓丈夫托中間人交涉準備就事件私了，後雙方未有就賠償事宜達成共識。不料，當李女本月21日撥打丁男電話時，獲對方告知已沒有了錢，需回家籌錢，隨後就再沒有接過電話，與袁女一同逃之夭夭。

後來袁女向內媒表示，李女一方就私了一事開出的條件太高，遂未達成一致，並強調願意走法律程序解決。而在袁女離開後，燒傷面積達9%的李女也在家人結清了欠醫院的400多元（約447港元）治療費後，在未痊癒的狀態下無奈出院。醫生指出，李女出院後仍需隔天換藥，堅持抗瘢痕治療半年。