謊稱借1萬新台幣養兒　台女主播得手後屏蔽男網友

台灣一名30多歲的陳姓女子，平日在某限制級直播聊天室擔任女主播，由於她不時在聊天室中露出姣好身材，令30多歲林姓男子對她傾心。陳女見狀後，向對方謊稱自己是單親媽媽，且缺錢照顧兒子，順利向林男借得1萬元新台幣（下同，約2560港元），惟及後陳女不單拒絕見面，更直接將林男屏蔽。林男報警提告詐欺，警方上周四（26日）約談陳女，訊後依詐欺罪嫌函送法辦。

警方調查稱，陳女在某限制級直播聊天室擔任女主播，網民須付費購買點數，才可與陳女聊天；又稱陳女在直播聊天室中，不時露出姣好身材，藉此吸引網民付費聊天。警方須指，林男正是因直播聊天室而認識陳女，雙方取得聯繫方式後，陳女向林男謊稱自己是單親媽媽，且缺錢養兒，日子相當艱苦，希望可跟他借錢。

林男一時心軟答應，連續兩次匯款5000元（約1280港元），共1萬元，陳女允諾領錢後會還款；詎料陳女得手後態度變得冷落，面對林男邀約見面還錢時，也多次失約，最後更直接將林男封鎖，避不見面。林男一怒之下提告，警方則循線約談陳女到案說明。警方懷疑，陳女並非首次利用女主播身份詐騙網友，呼籲若有其他民眾受害，應勇於向警方報案。