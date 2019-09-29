中俄轟炸機7月曾逼近釣魚島　日戰機緊急應對

日本消息人士透露，中國與俄羅斯兩國共4架轟炸機，今年7月23日在日本海（韓稱東海）等空域聯合巡邏飛行時，一度接近釣魚島，日本自衞隊戰機緊急起飛應對。中俄軍機在釣魚島附近共同行動實屬罕見，有日本防衞省人士稱，軍機當時若無改變航向，不出十分鐘就可能直接侵犯日方領空。

日媒上周六（28日）報道，事發當日南韓軍機以俄方預警機侵犯獨島（日稱竹島）附近領空為由開火示警，隨後中國2架轟6轟炸機與俄羅斯2架TU95轟炸機在日本海上空匯合，再一同穿過對馬海峽上空，朝釣魚島方向飛去。當時日方分別從福岡縣築上町的築城基地、宮崎縣新富町的新田原基地，及沖繩那霸市的那霸基地派出戰鬥機緊急應對，促使中俄轟炸機最後在距釣魚島東北約90公里處分路航行。

俄羅斯國防部表示，當時於日本海、東海的公海上空首次實施了聯合巡邏飛行；中國國防部也證實派出轟6K轟炸機，與俄方在東北亞地區組織實施首次聯合空中戰略巡航，且指出行動是兩軍年度合作計劃項目，不針對第三方。然而，報道指若當天中俄轟炸機未改變飛航路線，「日本領空很可能遭到入侵」；南韓國防部也召開緊急記者會，指事件屬俄方空軍首度侵入該國領空，中俄兩國疑為串連行動。