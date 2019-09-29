商務部：華外貿面臨前所未有挑戰　經濟總體穩中有進

中美即將舉行新一輪貿易談判之際，中國商務部周日（29日）在北京召開發布會，部長鍾山表示，中國在2018年成為全球第一貿易國，表明目前外貿面臨前所未有的挑戰，中國企業面臨的困難愈來愈多，特別受到經貿摩擦影響，但總體來說「穩中有進」。商務部副部長王受文表示，中國擁有龐大的消費力和市場，對外資具有吸引力。

有記者在會上問及，近期國際形勢嚴峻，給外貿工作造成壓力和挑戰，鍾山表示，中國企業將通過加強技術改造、技術創新、提高質量，通過開拓市場，完善國際營銷網絡，提高競爭力。

鍾山表示，我國外貿在突破封鎖中艱難起步，我國1950年進出口總額只有11.3億（美元‧下同，約88億港元），規模非常小，到2018年進出口總額達到了4.6萬億（約36萬億港元）。其中民營企業成為對外貿易主力軍，每年進口超過2萬億（約15.6萬億港元）貨品。

鍾山介紹稱，中國透過建立自貿試驗區、自由貿易港，及設置正負面清單管理和推行《外商投資法》，吸引外資。據統計，2018年吸收外資共1383億（約1.08萬億港元），外資企業達96萬間，外資企業貢獻近20%稅收。