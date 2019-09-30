腫瘤當暗瘡大叔手多擠掉　皮膚潰爛腫成「鵪鶉蛋」

臉上起「粒粒」，不少人都會先入為主當作暗瘡，惟隨意擠掉可不是適當的處理方式。廣東陽江市一名51歲謝姓男子，兩個多月前發現額頭正中長了一粒「暗瘡」，但他不當回事，還隨手擠了一下；結果「暗瘡」迅速惡化。他求醫時才得知該「暗瘡」原來是皮膚癌，且因被他擠破，導致病情惡化。

謝先生憶述發現額頭正中出現一個小紅點時，以為是普通暗瘡，便隨手擠了一下；不料那小紅點開始破皮潰爛並紅腫，但仍抱着「過兩天就好」的心態，未有理會。結果短短數天時間，小紅點迅速長到「鵪鶉蛋」大小，且絲毫沒有消退的迹象，這時謝先生才開始擔心起來。

謝先生到醫院求醫時，醫生發現腫物已潰爛出血，且患者疼痛明顯。經檢查，醫生確認謝先生臉上的為鱗狀細胞癌，是一種發生在頜面部皮膚，常見的惡性腫瘤。謝先生怎麽都沒想到，自己隨手一擠，竟然「擠」出一個惡性腫瘤來。

雖然手術徹底切除是目前治療鱗狀細胞癌最有效方法，但謝先生的病變位置在額頭正中央，手術難度大，稍有不慎會傷及臉部神經，導致眼睛閉合不全；加上腫瘤體積大，切除後將導致較大面積的多種組織缺損。

因此，醫生決定採用遊離皮瓣移植的方法，在謝先生前臂切取一塊帶有皮膚、皮下組織和血管的皮瓣，再移植到患處。經過5小時手術，謝先生額頭的腫瘤才被徹底切除，容貌修復也很成功。在術後第6天，謝先生就能出院。

醫生提醒，如發現頜面部各處皮膚出現不明原因的腫物，千萬不要自行處理，更不要到非正規診所進行不規範治療，以免耽誤病情造成更嚴重的後果。