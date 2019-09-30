深圳市體育中心坍塌調查報告出爐 多人被建議追責

深圳市體育中心今年7月8日進行改造升級工程時，突然發生大面積坍塌，造成3死3傷。深圳市應急管理局上周公布調查報告，認定施工方擅自更改《專項施工方案》，無視現場網架結構處於高危，盲目安排工人施工，導致事故發生。事後，該項目領導小組、包括深圳市建設集團在內4間企業及其高管被追責。

報告指出，事故的直接原因是施工方擅自改變體育館鋼網架拆除《專項施工方案》，無視體育館鋼柱遭受破壞，網架結構體系處於高危狀態，未經評估便安排工人施工；而工人進行「人工氧割」則是鋼網架坍塌的直接誘因。至於未按方案施工、施工管理混亂、項目管理失序是間接原因。

報告建議，對深投控公司體育中心改造提升項目領導小組副主任馮詠鋼等5人追究刑事責任；對深圳市建設集團4家企業給予行政處罰；對市建設集團董事長汪清波等8人給予行政處罰。至於市建設集團技術研發中心副主任王如恒等6人則被建議進行內部辦理，福田區安監站負責人孫佳被建議給予政紀處分。另外，汪清波因涉嫌職務犯罪，已由市監察委員會留置。