深圳袖珍夫妻愛情經歷爆紅　「別人眼光不重要」

兩個人只要相愛，性別、身形、疾病等都不能阻礙。深圳一對「袖珍夫妻」的生活點滴，引起輿論關注。他們接受內媒採訪時，透露從相識、相戀到結婚，克服重重障礙，這段愛情故事感動萬千網民。

從外表上看，兩人牽着手走在一起時，猶如一對小兄妹；然而嚴高祖今年已32歲，其妻子梁海敏亦已26歲，惟因兩人患上「矮小症」，嚴的身高經治療後有1.6米，梁只有1.32米，再加上童顏不老，令兩人自2014年因工作原因相識相戀後，每逢拍拖外出都會被人誤會。

梁海敏透露，起初對嚴高祖並沒甚麼好感，但對方一直堅持追求，且十分注意細節、細心體貼，例如每次外出都會緊緊拖着手，時刻保護她的安全，令她深受感動，最終在2017年下嫁對方。

惟兩人的愛情故事亦非一帆風順。嚴高祖表示，自己的父母因花了不少治療費，才讓他由1.28米長高至1.6米，故不希望他再娶矮小的女性；梁的父母亦因兩人家鄉不同而有些顧忌，但兩家人相處後，終打破隔閡。

嚴高祖坦言，別人的眼光根本不重要，最希望能和妻子相濡以沫、細水長流地生活下去。