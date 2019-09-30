市文旅局暗查60間酒店民宿　四星級酒店被摘牌

上海市文化旅遊局早前委託第三方專業機構及市旅遊飯店星級評定委員會辦公室，在今年5月至8月分三次暗訪檢查當地部分旅遊住宿企業，並於周日（29日）通報調查結果。當局發現，部分酒店設施設備陳舊、衞生狀況堪憂，其中四星級酒店光大會展中心國際大酒店，更被取消星級飯店資格。

據通報，此次暗訪檢查的旅遊住宿企業達到60間，包括星級酒店、非星級酒店、精品酒店、經濟型酒店以及民宿等不同類型。至於暗訪人員由第三方專業機構和飯店行業專家組成，從普通客人角度出發，用體驗服務方式檢查，結果發現部分企業存在極需改善的問題。

通報舉例，部分旅遊住宿企業的消防設備管理不到位、電梯安全檢查未按期進行、施工現場安全措施薄弱、客房清潔抹布未按規定區分、家具破損、天花及牆身局部發霉、地氈污漬斑斑等。對此，當局將以書面形式，把暗訪檢查報告發送至相關企業，督促問題企業整改，提高服務質量。

另外，暗訪人員檢查中，亦發現光大會展中心國際大酒店存在必備項目缺失，設施設備陳舊、衞生狀況堪憂等嚴重問題；上海市旅遊飯店星級評定委員會決定取消其星級飯店資格。