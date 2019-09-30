美企發起337調查　指控TCL等華商侵犯專利權

TCL（下）表示，Global Foundries（上）提出的涉案業務不屬公司經營範圍。（互聯網）

中美貿易戰導致局勢緊張之際，美國國際貿易委員會（ITC）早前受理半導體公司「Global Foundries」申請，向中國TCL集團等多間華企提起337調查，以查出其產品有否侵犯半導體設備的專利權。TCL周日（29日）回應指，涉案業務不屬公司經營範圍，將指派律師對調查提出管轄權異議。

據中國商務部貿易救濟調查局網站公布，該調查由Global Foundries於8月26日，依據「美國1930年關稅法」第337節規定向ITC提出，指控對出口美國、在美國進口及在美國銷售的產品侵犯其專利權，並要求發布有限排除令及禁止令。至上周五（27日），該網站再公布消息指，ITC決定對涉事半導體設備及其下游產品發動兩宗337調查。

涉事的中國公司包括了TCL、海信集團、聯想集團與深圳萬普拉斯科技有限公司（One Plus）。TCL回應指，原告專利主要涉及電視業務所用的主晶片的製程技術，但此業務不屬TCL經營範圍；又指此案不會對公司業務造成實質性影響，公司將指派律師處理，同時願積極支持涉及調查的合作夥伴及供應商，共同研究對策應對調查。