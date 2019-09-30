男子專誘中年婦發生性關係　再勒索216萬人民幣被捕

廣東韶關40歲男子黃某軍，涉嫌在網上物色中年婦女，透過甜言蜜語誘其與他發生性關係後，再拍攝不雅短片和照片，然後向被害人勒索錢財，金額共達216萬餘元（人民幣‧下同，約242萬餘港元）。至周日（29日），黃男因涉嫌詐騙、敲詐勒索犯罪，被湞江警方依法刑事拘留，並提請檢方批准逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

案情指，53歲已婚女子阿秀2015年透過社交網認識黃男，由於對方言談幽默、相貌俊俏，阿秀很快便上當，以為自己人到中年終找到真愛，更與黃在出租屋發生性關係。詎料黃男事後聲稱二人發生性關係時，遭他人拍攝到不雅短片和照片，還被敲詐勒索。大驚的阿秀立即拿出5萬元（約5.6萬港元）私房錢予對方。隨後，黃男不斷以此為由，向阿秀索取2000元到10萬元（約2240至11.2萬港元）不等。

當阿秀意識到掉入陷阱時已然太遲，黃男威脅若不繼續給錢，會當街公開不雅照片。最後，阿秀被黃男以此方式詐騙、敲詐勒索達36萬餘元（約40萬港元）。一度絕望地企圖輕生的阿秀最後經其丈夫勸導和安撫後，決定在8月底報警求助。警方及後在韶關市區某大廈內，將黃男緝拿歸案。

經查，黃男為無業人員，且有犯罪前科，長期以販毒為生，為獲得非法利益長期通過社交平台結識中年婦女。除了阿秀外，另一42歲被害人阿麗也被黃男故技重施欺騙，前後共計被敲詐勒索達180萬餘元（約200萬餘港元）。一度寫好遺書準備自殺的阿麗，幸最後獲丈夫諒解後，決定報案揭發黃的惡行。