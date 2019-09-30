中國政府大力禁毒　多年來與緬澳等國破逾800毒案

中國政府重拳打擊毒品犯罪。適逢今年是中共建政70周年，官媒發布文章回顧70年來的禁毒工作，指目前已與多國開展雙邊禁毒合作，包括和13個國家建立年度禁毒會晤機制，多年來與緬甸、泰國、柬埔寨、越南、澳洲等國聯合破獲800多宗跨國跨境毒品大案。

文章指，中國已經與緬甸、越南等周邊國家建立12個邊境禁毒聯絡官辦公室，並加強與美國、俄羅斯、加拿大、新西蘭等國情報交流和執法合作。在周邊禁毒合作方面，中方向緬甸、老撾、巴基斯坦禁毒部門援助價值4500萬元人民幣（約5030萬港元）的各類緝毒設備，在緬北、老北地區開展面積300多萬畝的罌粟替代種植和遙感踏查。

《2018年中國毒品形勢報告》顯示，去年中國吸毒人員出現多年來首次下降，全國共破獲14萬宗毒品犯罪案件，打掉9900多個製販毒組織，18萬名疑犯落網，繳獲毒品93噸。另文章提到，自十九大以來，全國禁毒部門繳獲易製毒化學品1.2萬噸，新增列管新精神活性物質40種。

文章指，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨曾強調，要深刻認識當前毒品形勢的嚴峻性、複雜性和解決毒品問題的長期性、艱巨性，充分發揮公安機關禁毒鬥爭主力軍的作用，緊緊圍繞毒品突出問題和重點地區，厲行禁毒，常抓不懈，嚴厲打擊走私、製造、販賣毒品等犯罪活動，切實加大毒情嚴重地區整治力度，堅決遏制毒品問題發展蔓延勢頭。

國務委員、國家禁毒委員會主任、公安部部長趙克志則強調，要廣泛宣傳發動群眾，重點針對青少年等群體，積極創新「互聯網+禁毒宣傳教育」模式，建設好使用好禁毒新媒體，推廣應用全國青少年毒品預防教育數碼化平台。

文章亦回顧內地政府禁毒工作進展，由1982年，雲南臨滄成立第一支專業緝毒隊伍，到1998年國務院批准公安部成立禁毒局，如今全國各省市區都建立相應的禁毒領導和工作機構。